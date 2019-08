Domenica di fuoco: ventisei incendi in Sardegna. A Fonni intervengono i Canadair

Il Corpo Forestale Regionale segnala che nella giornata di ieri si sono sviluppati ben ventisei incendi: di questi sei hanno necessitato dell’intervento degli elicotteri del Corpo:





1 - Incendio in agro del Comune di Ruinas, in località Pranu Samugheo dove sono intervenuti: due elicotteri leggeri e il Super Puma del Corpo forestale proveniente dalla base elicotteri di Fenosu.Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale delle Stazioni di Samugheo e Ales, coadiuvate dal personale elitrasportato del CFVA, dal personale FoReSTAS del cantiere di Ruinas, Asuni, Usellus, dai volontari della Protezione Civile di Laconi e VVF2 - Incendio in agro del Comune di Iglesias, in località Is Condutteddus dove è intervenuto un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base elicotteri di Marganai.Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Iglesias, coadiuvata dal personale elitrasportato del CFVA e dai volontari della Protezione Civile di Villamassargia, Iglesias e dai VVF.3 - Incendio in agro di Busachi, in località Nuraghe Bidanzolu dove sono intervenuti tre elicotteri del Corpo forestale provenienti dalla base elicotteri di Sorgono, Anela e il Super Puma proveniente dalla base elicotteri di Fenosu.Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Neoneli, coadiuvate dal personale elitrasportato e dal GAUF del CFVA, dal personale FoReSTAS del cantiere di Samugheo, Neoneli, Sedilo e dai volontari della Protezione Civile di Laconi.4 - Incendio in agro di Fonni, in località Govossai dove sono intervenuti due elicotteri del Corpo forestale provenienti dalla base elicotteri di Farcana e S. Cosimo. E’ stato richiesto inoltre l’intervento di CAN8 decollato dall’ aereoporto di Alghero. L’incendio ha percorso circa 20 ettari di bosco di roverella ed alberatura sparsaLe operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale delle Stazioni di Gavoi, coadiuvate dal personale elitrasportato del CFVA, dal personale FoReSTAS del cantiere di Fonni, Orgosolo e dai barracelli di Fonni.5 – Due incendi in agro di Fonni, in località Govossai e S. Cristoforo dove sono intervenuti tre elicotteri del Corpo forestale provenienti dalla base elicotteri di Farcana, Sorgono e S. Cosimo. E’ stato richiesto inoltre l’intervento di CAN8 decollato dall’ aereoporto di Alghero. L’incendio ha percorso circa 20 ettari di bosco di roverella ed alberatura sparsa