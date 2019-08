ATS Sardegna. Domenico Mantoan:"No grazie, resto in Veneto"

Domenico Mantoan, a poche ore dalla nomina ricevuta dal presidente della Regione Christian Solinas, rinuncia all’incarico di commissario dell’Ats Sardegna.

L'incarico, a termine, prevedeva l'impegno per la durata di sessanta giorni che, in Regione, sarebbero stati ritenuti sufficienti per la riforna dell'ente regionale.

Domenico Mantoan, che ricopre la carica direttore generale della sanità del Veneto, ha ritenuto evidentemente incompatibile il doppio ruolo e, ragionevolmente, ha preferito continuare a operare in una "macchina viva" piuttosto che andare a fare il conducente di un ente che si vuole mandare a "morire".