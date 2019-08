Sopralluoghi della commissione Sanità a Sassari. Pais"Ottimo lavoro per una riforma efficace"

Sulla situazione specifica della sanità sassarese il Presidente Pais è stato chiaro: “Sono necessarie più risorse economiche e l’acquisizione di nuovo personale medico e paramedico. E’ necessario incrementare le scuole di specializzazione di 6 o 7 unità perché Sassari sia a livello degli altri Atenei d’Italia, potenziando anche gli Hospice e le strutture di lungodegenza post acuzie. E’ urgente inoltre prevedere posti letto di riabilitazione e neuro-riabilitazione fino ad ora assolutamente insufficienti”.













“I sopralluoghi della Commissione Sanità del Consiglio regionale negli ospedali della Sardegna sono il presupposto per creare quella riforma del settore tanto attesa dai sardi che, per essere efficace, deve essere improntata sulle reali esigenze dei pazienti”.Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais che, questa mattina ha partecipato, insieme alla Sesta commissione, alla visita nel Presidio ospedaliero Santissima Annunziata di Sassari.Michele Pais ha ringraziato il Presidente del parlamentino Domenico Gallus e i componenti della commissione sanità per il grande lavoro di monitoraggio della situazione dei nosocomi isolani e ha confermato il pieno e totale sostegno da parte della Presidenza del Consiglio nei confronti di questa iniziativa.“L’attenzione del Consiglio regionale – ha aggiunto il Presidente – è massima. In Sardegna vogliamo una sanità che superi le attuali criticità e che offra al paziente cure all’avanguardia. Quindi, grande attenzione dell’Assemblea, di concerto con l’assessore Mario Nieddu, alle necessità dei singoli territori”.