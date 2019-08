Provincia di Sassari. La Guardia di Finanza arresta un giovane per spaccio di stupefacenti

Nell’ambito dei servizi straordinari di polizia stradale disposti dal Comando Provinciale di Sassari in occasione della stagione estiva 2019, la Guardia di Finanza ha intensificato il controllo delle principali arterie urbane ed extraurbane della provincia, in particolar modo nel fine settimana.

Nel corso di uno dei servizi sopra menzionati, i Baschi Verdi e le unità cinofile del Gruppo di Olbia hanno tratto in arresto A.K., ventenne di Olbia, trovato in possesso di una ingente quantità di sostanza stupefacente pronta per essere smerciata in ambito cittadino.

Infatti, durante un controllo su strada effettuato su uno dei principali punti di accesso del centro gallurese, i militari fermavano un’autovettura con a bordo due giovani, il conducente della quale risultava avere la patente sospesa.

Nel corso delle operazioni, i cani antidroga segnalavano insistentemente il passeggero del veicolo, già noto ai militari in ragione di alcuni precedenti di polizia specifici.

Pertanto, attese le dichiarazioni contraddittorie del soggetto in relazione alla possibile presenza di stupefacenti presso il proprio domicilio, i militari decidevano di procedere alla perquisizione dell’abitazione del giovane.

Nell’appartamento, in cui il giovane viveva con il fratello ed i genitori, lo stesso consegnava spontaneamente alcuni grammi di marijuana, successivamente sequestrati amministrativamente per uso personale.

Tuttavia, la segnalazione inequivocabile di Semya, il giovane labrador in servizio da alcuni mesi al Gruppo di Olbia, spingeva i militari ad accedere ad una stanza dell’appartamento chiusa a chiave nella quale venivano rinvenuti oltre 200 grammi di marijuana divisi in tre sacchetti sottovuoto, 15 grammi di hashish, 12 dosi di cocaina, 15 grammi di sostanza da taglio e 5 bilancini di precisione.

Gli accertamenti investigativi condotti consentivano di rilevare che il predetto stupefacente era riconducibile al fratello del soggetto controllato, che veniva quindi tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio ed accompagnato presso gli uffici del Reparto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tempio Pausania, la quale ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di firma due volte al giorno.

Nel corso del servizio straordinario venivano altresì segnalati alla Prefettura di Sassari ulteriori quattro giovani olbiesi per uso personale di stupefacente mentre due automobilisti venivano sanzionati per violazioni alle norme del Codice della Strada.

Le Fiamme Gialle olbiesi hanno potuto contare sul supporto di un’aliquota di Finanzieri Allievi che il Comando Generale ha inviato in Sardegna dai Reparti d’Istruzione di Bari e Predazzo.