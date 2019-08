“Jova Beach Party”. Guardia di Finanza:controllate oltre 200 persone, segnalate 40 per uso di droghe

Attività straordinaria per la Guardia di Finanza in occasione di grandi eventi e manifestazioni. Di recente, in occasione del noto evento musicale “Jova Beach Party”, grazie all’impiego di circa 20 finanzieri provenienti da vari Reparti della Provincia e 6 unità cinofile, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari hanno allestito un articolato ed efficace dispositivo che ha consentito di controllare oltre 200 persone individuate dai cani antidroga e di segnalare oltre 40 di esse alle Prefetture competenti per uso di sostanze stupefacenti di diverso genere, dalla cocaina a marijuana e hashish.

Le attività in argomento testimoniano l’impegno profuso dalla Guardia di Finanza non solo nel settore del contrasto del traffico di sostanze stupefacenti ma anche nella prevenzione e repressione del fenomeno, soprattutto durante la stagione estiva, con il massiccio afflusso di turisti e le numerose manifestazioni.









I fermati, prevalentemente sardi ma anche provenienti da altre parti d’Italia e addirittura un giapponese, appartengono a tutte le fasce di età, dai giovanissimi sedicenni ai più maturi 50enni. L’operazione è da considerare una delle più rilevanti nel Nord Sardegna per numero di soggetti segnalati in occasione di un evento musicale.