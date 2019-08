Domani gli Alinde Quartett in concerto ad Alghero presso il chiostro di San Francesco

Si tratta dell’ottavo appuntamento della manifestazione musicale che ha preso il via il 23 luglio e che prevede dieci concerti in basilica e sette master class di perfezionamento e di interpretazione musicale con docenti di prestigio presso la scuola media Monte Agellu dell’Istituto Comprensivo 1. L’evento nato con la collaborazione della chiesa Santi Martiri Turritani e il patrocinio del Comune di Porto Torres, si svolge grazie al contributo della Regione Sardegna e di Ep Fiume Santo.









Proseguono con successo gli appuntamenti della XIV edizione di “Musica & Natura”, la rassegna di musica e jazz organizzata dall’associazione Musicando Insieme a cura del direttore artistico Donatella Parodi. Mercoledì 7 agosto il testimone passerà al Trio Musicatemporis ospiti della prestigiosa Basilica di San Gavino dove si esibiranno alle 21.30 in un concerto di musica classica e contemporanea, un percorso lungo diversi periodi musicali, autori e accostamenti di strumenti con in programma musiche di Joste, Handel e Fux. Capolavori cameristici di Rossini con le fantasie su “Barbiere di Siviglia” e Frank con Piece Symphonique, hanno permesso di unire strumenti come il flauto di Luca Magni, il clarinetto di Matilde Niccolai e l’organo di Mariella Mochi.Musicisti italiani di fama internazionale che si sono formati rispettivamente nella scuola musicale di Livorno e Firenze, diventando membri effettivi di una compagine protagonista di importanti festival nazionali ed internazionali. L’organo dialogherà con altri strumenti, alternandosi con il clarinetto e il flauto su una selezione di rare pagine della musica barocca e contemporanea tra cui si inserisce la “Fantasia spagnola per flauto solo” di Daniele Biagini, musicista eclettico e versatile che vanta una solida formazione accademica.