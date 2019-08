Sennori. Calici di solidarietà con Avis e “Calici di stelle”

La manifestazione “Calici di stelle” sposa la solidarietà grazie all’Avis di Sennori e al Comune. Giovedì 8 e venerdì 9 agosto donando il sangue all’autoemoteca dei volontari di Sennori, si potrà ricevere in omaggio il ticket consumazioni con il calice per la manifestazione enogastronomica in programma la notte di San Lorenzo, il 10 agosto.

In questo modo l’Avis di Sennori, guidata da Maria Franca Muresu, conta di sensibilizzare i sennoresi, sempre attenti in queste occasioni, a donare il sangue per far fronte a una carenza che in questi giorni sta diventando una vera e propria emergenza, tanto da costringere gli ospedali del territorio a garantire solo gli interventi chirurgici di estrema urgenza.

Per poter realizzare questa raccolta straordinaria, l’Avis può contare su un contributo concesso dall’amministrazione comunale, che ha messo a disposizione dell’associazione 1.000 euro. Con questa somma l’Avis acquisterà 100 ticket con calici che darà in omaggio giovedì e venerdì ai primi 50 donatori. Giovedì l’autoemoteca con il personale medico provinciale sosterà dalle ore 8 alle 13 in via Italia, di fronte all’ufficio postale, mentre venerdì il mezzo per la raccolta del sangue con i medici volontari sarà in via Antonio Spano, nei pressi del bar Ibiscus, nel rione Montigeddu, sempre dalle ore 8 alle 13.