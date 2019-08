Sassari. Modifiche alla viabilità per la discesa dei candelieri

Ad agosto si svolgono a Sassari una serie di manifestazioni che avranno come momento culminante la Discesa dei Candelieri, il 14. Per questo sono previste modifiche alla viabilità. Sabato 10 agosto e mercoledì 14 agosto dalle 6 alle 24 è vietata la fermata in piazza Castello (lato largo Cavallotti), via Politeama, largo Cavallotti, piazza Azuni, corso Vittorio Emanuele, via Pais, porta sant'Antonio, via sant'Apollinare, corso Vico, largo Gazometro, piazza santa Maria (tra Porta Utzeri e via XXV aprile). Inoltre negli stessi giorni, dalle 14.00 e fino al termine della sfilata è istituito divieto di transito, in via Politeama, piazza Castello, largo Cavallotti, piazza Azuni, corso Vittorio Emanuele, porta sant'Antonio, via Saffi, corso Vico e piazza santa Maria. Il 10, 11 e 14 agosto, dalle 6 alle 24, sono vietati la fermata e il transito in piazza sant'Antonio e in largo Gazometro. Il 14 agosto, dalle 6 alle 24, sono previsti il divieto di fermata e di transito in via Dei Gremi e in via Artiglieria. Dalle 14 di martedì 13 alle 24 di mercoledì 14 agosto, per la Vestizione dei Ceri, sono istituiti i divieti di fermata e di transito in piazza Mercato Civico, in largo Macao, in via Dei Corsi-piazzetta Pozzu di Bidda, in via Sisco, in via Del Gran Condotto 26, in piazza sant'Antonio , in via Buddi Buddi 68, via santa Elisabetta 8, via Cano 23, in via Maddalena 35 e in piazza sant'Antonio 18.