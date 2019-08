Sassari. Niente vetro e lattine durante la discesa dei Candelieri

Per ragioni di sicurezza pubblica, in occasione dei Candelieri medi dalle ore 16 del 10 agosto alle 8 dell'11 e della Discesa dei Candelieri votivi dalle ore 16 del 14 agosto alle 8 del 15 agosto, all'interno dell'area compresa tra via Manno, via Bellieni, viale Umberto, corso Trinità, via Saffi, porta sant'Antonio, piazza Stazione, via XXV Aprile, via Padre Zirano, via Angioy, viale Mancini e via Dei Gremi è vietato il consumo itinerante di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro e in lattine; tutti i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli operatori su area pubblica, i titolari di esercizi commerciali in sede fissa e di attività artigianali, non potranno somministrare e vendere su area pubblica qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro. Il divieto è esteso anche alle aree concesse ai titolari di pubblici esercizi per posizionamento di tavoli e sedie.