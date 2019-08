Scotch e whisky: quali sono i prodotti più venduti online?

PUBBLIREDAZIONALE

Scotch whisky, e whisky in genere, sono tra i prodotti più apprezzati dagli estimatori dei distillati di alta qualità, soprattutto per l’aroma particolare, dovuto sia alle tecniche di distillazione e invecchiamento, sia al tipo di cereali utilizzato.Come è noto, il whisky viene prodotto prevalentemente da malto di cereali, la materia prima di partenza varia in relazione alla provenienza del distillato, ma anche alle tradizioni cui si lega la distilleria stessa. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, viene preferito e utilizzato il malto d’orzo.Successivamente alla fase produttiva, a rendere unico il whisky è il processo di invecchiamento, che influenza notevolmente quello che sarà l’aroma e il retrogusto finali. Oggi, gli appassionati hanno la possibilità di ricercare e acquistare i migliori scotch e whisky direttamente online, con il vantaggio della migliore qualità proposta ad un prezzo più che vantaggioso.Acquistare online whisky di alta qualitàSono sempre più numerosi gli utenti che si avvalgono dell’e-commerce specializzato in enogastronomia per acquistare scotch whisky e distillati di pregio, sia in merito gli ottimi prezzi, sia per la possibilità di scegliere tra i migliori distillati reperibili sul mercato internazionale.Acquistare scotch whisky in un e-store, a differenza di un’enoteca tradizionale, oltre a comportare una spesa senza dubbio inferiore, permette anche una scelta molto più ampia, e la possibilità di acquistare prodotti rari e poco commercializzati. Senza dimenticare, inoltre, il grande vantaggio che offrono i negozi online: scegliere comodamente i prodotti preferiti e fare shopping senza necessità di uscire di casa, ricevendo direttamente i propri acquisti entro pochi giorni.Le varietà migliori whisky si trovano onlineIl più noto e apprezzato è senza dubbio lo scotch, il celebre whisky scozzese di puro malto d’orzo, prodotto in un’unica distilleria utilizzando il metodo tradizionale. Esistono poi whisky così detti blended, perché ottenuti da un mix di distillati di malto e talvolta anche di altri cereali e whisky irlandesi, dall’aroma più delicato. I distillati di origine americana prevedono invece una maggiore presenza di segale o di mais, mentre l’orzo viene aggiunto in una percentuale ridotta.Il più classico scotch whisky, apprezzato da estimatori e intenditori, proviene essenzialmente dalle Highlands, un territorio che ha dato vita non solo alle più affascinanti leggende scozzesi, ma anche al miglior distillato in assoluto. Online è possibile trovare pregiati scotch prodotti nelle più prestigiose distillerie locali con malto di elevatissima qualità, dal caratteristico aroma forte, di torba e di legno.Infatti, forse non tutti sanno che a conferire all’whisky il suo carattere forte e inconfondibile è proprio il fuoco di torba utilizzato per tostare il malto, insieme al legno delle botti di invecchiamento, che talvolta donano al distillato anche un colore particolare.I maggiori produttori di whisky hanno sviluppato una formula specifica che rimane invariata nel tempo, al fine di poter offrire un prodotto originale e riconoscibile, in grado di offrire sempre le stesse caratteristiche.Whisky di prestigio prodotti in edizione limitataAttualmente, il mercato dello scotch whisky e dei distillati, soprattutto online, richiama non solo gli intenditori ma anche i collezionisti, interessati ad acquistare produzioni limitate, edizioni speciali, bottiglie prodotte in passato e difficili da reperire o provenienti da distillerie non più operative.Anche i marchi di whisky più noti producono, di tanto in tanto, edizioni speciali e bottiglie da collezione, destinate ad uno specifico settore del mercato. Le produzioni di whisky uniche o limitate offrono infatti la possibilità di un investimento facile e non troppo oneroso, considerando inoltre che acquistano valore nel corso del tempo.Il collezionismo delle bottiglie di whisky speciali e delle edizioni limitate tende a diffondersi sempre di più, in quanto non richiede necessariamente uno spazio molto ampio né un ambiente complicato da allestire, è alla portata di tutti e, nel lungo termine, può offrire molte soddisfazioni. Anche per le edizioni speciali di whisky e per le bottiglie da collezione, gli store online rappresentano un punto di riferimento.