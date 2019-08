Brevi dal Comune di Sassari

Ritorna il Salotto piazza Tola. Si rinnova anche nel 2019 l'iniziativa “Salotto piazza Tola” che prevede fino a sabato 31 agosto, tutti i giorni, il divieto di accesso a via Cesare Battisti da piazza Azuni e a piazza Tola da via Lamarmora, dalle ore 20 alle 2:30 del giorno successivo; negli stessi orari è consentita la discesa nel corso Vittorio Emanuele, tra piazza Azuni e via Sebastiano Satta; solo le auto e i mezzi in sosta in via Cesare Battisti e in piazza Tola durante le ore di chiusura al traffico potranno allontanarsi a passo d'uomo seguendo il normale senso di marcia o percorrendo contromano via Cesare Battisti per immettersi su corso Vittorio Emanuele. In questo periodo solo i residenti e domiciliati con contrassegno TS o TF potranno sostare negli stalli riservati ai residenti autorizzati di piazza Mazzotti. Sarà vietata la fermata in piazza Tola.

















Chiusura uffici comunali. Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicato l'elenco degli uffici comunali che saranno chiusi il 16 agosto. L'ecocentro di via Ariosto il 14 agosto chiuderà alle 12.30, mentre il centro di riuso non aprirà. La ludoteca riavvierà le attività martedì 3 settembre. L'archivio storico comunale sarà chiuso al pubblico dal 12 al 16 agosto.Conferimento inerti. Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicato il calendario per il conferimento degli inerti all'ecocentro comunale.Nuovi orari centro di riuso. Il centro di riuso di via Montello è aperto il mercoledì dalle 15 alle 19 per le consegne, il giovedì dalle 8.30 alle 13 per il ritiro e dalle 15 alle 18 per le richieste al Centro. Per tutte le informazioni è possibile contattare il responsabile al numero 3290882861 o all'indirizzo mail centroriusocomuness@gmail.com