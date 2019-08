Ristrutturazione bagno: le soluzioni tecniche di Ceramic Store per il box doccia

PUBBLIREDAZIONALE

Quando siete alle prese con la ristrutturazione del vostro bagno, pensate non solo alle soluzioni stilistiche anche a quelle tecniche. Si tratta di decidere come procedere per quanto riguarda la coibentazione e il risparmio energetico. Inoltre, ponete la vostra attenzione anche verso l’uso di materiali sostenibili che rispettino l’ambiente. Ricordate anche di predisporre un sistema moderno che possa essere controllato anche da remoto con lo smartphone.In un ambiente come il bagno, è fondamentale preoccuparvi della praticità studiando delle soluzioni tecniche ad hoc che vi aiutano a risparmiare tempo nella vita di tutti i giorni ma anche ad avere una maggiore attenzione verso la sostenibilità ambientale.Come coibentareSe la vostra opera di ristrutturazione interessa unicamente il bagno e non il resto della casa, esistono ugualmente dei metodi per isolare l’ambiente e garantire l’assenza di dispersione termica. Se non realizzate un cappotto termico esterno, potete installare nel vostro bagno ristrutturato dei pannelli isolanti impermeabili. Si tratta di una soluzione molto valida che permette di velocizzare i lavori riducendo le tempistiche della posa.Dopo aver sistemato le pannellature, queste possono essere immediatamente rivestite con le piastrelle che più vi piacciono per ricreare lo stile che volete nel vostro bagno rimesso a nuovo. I pannelli impermeabilizzanti possono essere installati a pavimento o anche al soffitto.La coibentazione termica gioca un ruolo importantissimo in bagno perché blocca la dispersione termica ma anche la formazione di muffa, dovuta alla differenza di calore da un lato e dall’altro del muro perimetrale.La soluzione più praticaIl box doccia è in assoluto la soluzione più pratica che ci sia per il bagno ristrutturato. Se cercate un sistema che vi faccia anche risparmiare tempo e denaro, installata al più presto un box doccia invece della classica vasca da bagno. Trovate i prezzi dei box doccia su CeramicStore.eu Il box occupa meno spazio e ha comunque una serie di funzioni ideali per il vostro relax dopo una lunga giornata di lavoro stressante.Il piatto a filo pavimentoIl tocco di stile per l’installazione del box doccia è il piatto a filo pavimento. Diventa però essenziale studiare un sistema per evitare che l’acqua esca. I progettisti predispongono una struttura per il deflusso dell’acqua che così non esce e non allaga il pavimento del bagno.Spesso si inseriscono delle canaline di scolo e delle membrane impermeabilizzanti per favorire il corretto deflusso. Il piatto doccia deve sempre essere leggermente in pendenza verso il centro oppure la griglia di scarico, disponibile in diverse finiture per adattarsi allo stile che avete scelto.Il sistema di riscaldamentoPer aumentare il comfort nel vostro nuovo bagno è fondamentale preoccuparvi anche del sistema di riscaldamento. Oggi si usano moltissimo quelli elettrici che scadono il bagno in pochissimi minuti raggiungendo la temperatura che desiderate.Il riscaldamento elettrico può essere sistemato anche su un pavimento preesistente aiutando a ridurre i costi e velocizzare l’installazione. Il sistema di riscaldamento di questo tipo può anche essere controllato da remoto con lo smartphone così potete arrivare a casa e trovare il bagno già alla giusta temperatura.