Sassari. Modifiche alla viabilità e controlli della Polizia locale per la Discesa dei Candelieri

Per consentire il regolare svolgimento della processione lungo il percorso sarà interdetta la sosta a partire dalla mattina, durante il passaggio della processione sarà interdetta la circolazione dei veicoli.













In occasione della Discesa dei Candelieri ci saranno modifiche alla circolazione stradale che impatteranno, principalmente, sul centro storico; inoltre saranno disposte deviazioni del traffico a monte e a valle del percorso della sfilata del 14 agosto.A partire oggi pomeriggio 13 agosto, per consentire di liberare dalle auto in sosta le aree prospicienti le abitazioni degli obrieri in cui la mattina del 14 agosto si svolgerà la cerimonia delle Vestizioni, sarà istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli, con zona rimozione, in piazza Mercato Civico, largo Macao; via dei Corsi; piazzetta Pozzo di Villa; via Sisco; via del Gran Condotto 26; piazza Sant’Antonio (sede Intergremio); via Sant’Elisabetta 8; via Cano 23; via Maddalena 35; piazza Sant’Antonio 18.Il 14 agosto, dalle 7 nelle stesse strade sarà vietato il transito.Dalla mattina del 14 agosto si libererà progressivamente l’intero percorso che dal pomeriggio sarà interessato dalla Discesa dei Candelieri; gli eventuali veicoli presenti saranno rimossi partendo da piazza Castello e proseguendo in largo Cavallotti, piazza Azuni, corso Vittorio Emanuele, corso Vico e largo Gazometro.Tutto il percorso sarà chiuso al traffico, gradualmente, a partire dalle 14.Per i veicoli che circoleranno in via Brigata Sassari provenienti dall'emiciclo Garibaldi sarà consentito svoltare in via Enrico Costa (così da poter raggiungere anche il parcheggio di piazza Fiume); i veicoli che raggiungeranno l’intersezione tra le vie Manno e piazza Fiume dovranno proseguire la marcia in direzione della parte bassa di via Manno; sarà interdetto l’accesso in via Politeama da viale Umberto, con conseguente obbligo di proseguire dritte in direzione della parte alta di viale Umberto, ovvero verso via Bellieni o viale Trento; in piazza Mazzotti sarà consentito, esclusivamente, il traffico locale con impossibilità di raggiungere via Pais in direzione di corso Vittorio Emanuele e largo Infermeria San Pietro in direzione di corso Vico.Corso Vico sarà totalmente interdetto alla circolazione veicolare mentre, non appena le esigenze di sicurezza stradale lo imporranno, sarà interdetta la circolazione stradale nella parte bassa di corso Margherita di Savoia: si disporrà la deviazione del traffico veicolare in corso Angioy e in via Coppino. I veicoli che transiteranno in via della Conce saranno deviati, unicamente, su via Coppino, con possibilità di raggiungere la periferia attraverso corso Angioy.Non appena le circostanze lo richiederanno saranno chiuse le intersezioni via Saffi per corso Trinità e piazza Santa Maria XXV Aprile, con deviazione dei flussi veicolari, rispettivamente, su corso Trinità, viale Sicilia e via Padre Zirano.Per permettere l’allestimento dell’area mercatale in via dei Gremi e in via dell’Artiglieria sarà chiusa al traffico via dei Gremi, e nelle stesse strade sarà in vigore la zona rimozione dalla mattina.Inoltre il sindaco con l'ordinanza sindacale 60 del 2 agosto ha disposto il divieto di consumo itinerante di bevande in vetro e lattine e, inoltre, la vendita da asporto in lattine e in contenitori di vetro. Per verificare il rispetto del dispositivo, la Polizia locale ha programmato controlli diffusi e severi. Saranno, inoltre, svolti puntuali accertamenti nelle attività commerciali sia in sede fissa sia ambulante, con lo scopo di assicurare la libera concorrenza, di reprimere il commercio abusivo, di accertare la regolarità dell’attività svolta negli esercizi di vicinato e, in particolare, il rispetto dei quantitativi ammessi di gas GPL commercializzato dagli stessi, l’uso conforme di bombole GPL utilizzate nella preparazione di cibi.La Polizia locale assicurerà un importante dispositivo di sicurezza urbana e stradale. Infine, il 15 agosto si svolgerà in città la solenne processione della Madonna dell'Assunta, con inizio alle 19, e si snoderà attraverso piazza Duomo, via Turritana, via Brigata Sassari, piazza Castello, largo Cavallotti, piazza Azuni, corso Vittorio Emanuele, via Pais, piazza Mazzotti, piazza Duomo.