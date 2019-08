Sassari. Alcune strade extraurbane saranno interessate da lavori di manutenzione

Le strade interessate saranno via De Martini, via San Pietro D'Ottava, via Simula, via Devilla, via Della Torre, la s trada comunale Platamona, v ia Piandanna, via Gioscari; t la strada comunale La Corte Bacchileddu; la st rada comunale Valle Dei Ciclamini, via Aimo, via Baldinca, via Elio De Cupis, strada comunale da Scala di Giocca al bivio per Osilo, Ex SS200 dalla rotatoria incrocio Buddi Buddi al ponte sul Rio Logulentu, la st rada comunale Tana Di Lu Mazzoni e via Viziliu.









L’Amministrazione comunale ha disposto lavori di manutenzione della segnaletica in alcune vie extraurbane di Sassari. L'intervento , attuato mediante accordo quadro e per un costo di 43775 euro, ha lo scopo di migliorare la sicurezza sia per i pedoni sia per le auto.