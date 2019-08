Cannabis light: l’offerta è più ampia online

PUBBLIREDAZIONALE

Acquistare marijuana legale non è affatto difficile. Grazie agli shop online, infatti, il prodotto è a portata di click. Non solo: i cataloghi dei negozi online sono, spesso, più ampi e ricchi. Un catalogo con un’ampia offerta si riconosce per la varietà di infiorescenze di alta qualità ma anche per la scelta relativa ai prodotti derivati e agli accessori, che fanno talvolta la differenza riguardo gli aspetti partici del consumo di canapa legale: tritaerba e tritatabacco, grinder… Su JustBob , per esempio, potete farvi un’idea di tutto quello che comprende il mondo della marijuana light.Un vasto mondo da scoprireLa cannabis non è tutta uguale, ne esistono molte varietà. Un catalogo ben fornito di marijuana legale comprende un’ampia scelta. Particolarmente ricercata, per esempio, è la cannabis Master Kush. Una genetica di altissima qualità, considerata la migliore. Basti pensare ai premi che questo tipo di cannabis ha ottenuto in occasione della Cannabis Light Cup all’Hemp Fest 2018, a Milano, e all’Indica Sativa 2018 a Bologna. Questo successo si deve alle caratteristiche della indica. La concentrazione di CBD (il cannabidiolo, uno dei cannabinoidi più presenti nella canapa) supera il 21%. Il THC, naturalmente, è inferiore allo 0,5%.Come in ogni settore di mercato che si rispetti, ci sono le novità: il setacciato di orange weed è un prodotto molto amato, grazie al sapore forte. Il retrogusto dipende dalla genetica dell’indica. È un prodotto totalmente made in Italy: la coltivazione avviene nell’Alto Piemonte, garantendo una qualità impareggiabile.Non tutti sanno, poi, che esiste una qualità di pianta dalla colorazione viola, la Marijuana viola o Purple Marijuana. È un tipo di marijuana selvatica di montagna che si trova tra Afghanistan e Pakistan, nella regione dell’Hindu Kush, molto ricercata. La Purple Light è dotata di un sapore molto vigoroso e gli effetti principali sono sensazioni di euforia e leggerezza, con una ricaduta positiva sullo stress o su alcune patologie non invasive come cefalee e attacchi di panico. La Purple ha anche ottime proprietà antiemetiche, efficaci contro la nausea e per stimolare l’appetito. È speciale per chi soffre di disturbi del sonno o di vera e propria insonnia.Questi sono solo alcuni esempi, degli spunti per arrivare a immaginare quanto possa essere ampio il mondo, e il mercato, della canapa legale.I prodotti derivati: l’olio di cannabisSenza dubbio, uno dei derivati della Cannabis Light più amati. Possiede proprietà notevoli e può essere utilizzato in vari modi. Ci sono shop online che offrono solo CBD Oil biologico. È un mercato interessante, ci sono produzioni che hanno una filiera totalmente italiana e che utilizzano metodi e tecnologie innovative. Una delle procedure più efficaci e praticate è la spremitura a freddo della canapa sativa. Il sapore è molto gradevole. Inoltre, l’olio gode di consensi sempre maggiori in Europa, anche in virtù del suo utilizzo nel settore della cannabis terapeutica.Kit a misura di clienteI negozi online meglio concepiti e meglio strutturati possono mettere a disposizione delle soluzioni mirate alla piena soddisfazione del cliente. In questa ottica, molto interessanti sono i kit di cannabis light che prevedono vari formati e varie soluzioni in base alle genetiche e alle quantità di infiorescenze di canapa sativa o hashish. Un kit di prova per mettere il consumatore nella posizione di poter sperimentare le differenze delle diverse varietà. È una soluzione particolarmente accattivante per i neofiti che non hanno ancora una conoscenza approfondita del mondo della cannabis light e che non hanno ancora fatto un percorso per individuare le proprie preferenze.