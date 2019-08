Sassari. Arrestato 31enne per evasione dagli arresti domiciliari

Il giovane noto alle forze dell'ordine perchè accusato di diversi reati predatori, era stato arrestato dalla Polizia locale anche nel gennaio 2019.









Gli agenti della Polizia locale del Comune di Sassari hanno arrestato ieri pregiudicato di 31 anni. Nei giorni scorsi il giovane era stato arrestato dai carabinieri perché aveva usato carte clonate per fare acquisti. Per lui erano stati disposti gli arresti domiciliari, da cui era evaso già da alcuni giorni.Ieri due motociclisti della Polizia locale del Comune di Sassari lo hanno riconosciuto in corso Vico. Inizialmente ha fatto perdere le sue tracce, ma pochi minuti dopo gli agenti lo hanno intercettato nelle vicinanze, al centro storico. Fermato, è stato accompagnato al Comando e il pubblico ministero ha disposto l'arresto. In mattinata l'udienza di convalida.