Modifiche alla viabilità per i fuochi d'artificio del 22 agosto a Platamona

SASSARI

Il 22 agosto a Platamona ci sarà una manifestazione con fuochi d'artificio, per questo sono previste modifiche alla viabilità. Dalle 10 fino al termine della manifestazione saranno vietati il transito e la fermata per tutti i veicoli, esclusi quelli collegati alla manifestazione, in via della Torre e in piazzetta Abbacurrente. La Polizia locale sarà presente per indicare le aree dove sarà possibile parcheggiare e come far defluire il traffico.