Torres. Flavio Santarelli arriva in rossoblù

Alla Torres ritroverà un suo ex compagno, Simone Milani che di lui dice un gran bene: “Devo dire la verità, sono venuto alla Torres perché attratto da questa Società, che ha una lunga storia e dai suoi tifosi. Su queste cose ho avuto conferme da Simone che era già qui e conosco il mister, so che persona e che allenatore è. A questa maglia voglio dare tanto cuore, dedizione e professionismo, queste sono le cose più importanti per me. Voglio far bene ma farlo tutti insieme, mettere da parte l’io per dar spazio al noi”.

















Un altro innesto importante e di esperienza per la Torres di mister Mariotti.Da qualche giorno si era unito ai rossoblù, e da oggi sarà a disposizione del tecnico, il centrocampista romano classe '95, Flavio Santarelli.Mediano dai piedi buoni, ambidestro, piglio da combattente, Santarelli ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile dell’Aprilia per poi passare alla Lupa Roma, squadra con cui, nel 2014, ha conquistato la serie C. Con i giallorossi ha militato nelle due stagioni successive tra i Professionisti con 20 presenze fino al 2016.Dopo la parentesi nell'Anzio in serie D con 26 presenze e 4 gol, Santarelli è tornare a vestire, da capitano, la maglia della Lupa Roma nel 2017 (26 presenze e 2 gol). Lo scorso anno è stato perno della mediana dell’Atletico Fiumicino, in serie D, dove ha maturato 29 presenze e un gol.