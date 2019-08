Per il progetto Effetto Farfalla, sabato a Porto Ferro si parla di “Rifiuti, trappole mortali”

L'incontro è riservato a un numero ristretto di persone che dovranno prenotarsi via mail all'indirizzo ceas.baratz@comune.sassari.it oppure al numero 3476791906 (Paola).

















Dopo le attività nella spiaggia di Porto Ferro, sabato 24 agosto è in programma un nuovo appuntamento del Ceas Lago Baratz del Comune di Sassari nell'ambito progetto regionale Effetto Farfalla. Nel Baretto di Porto Ferro, alle 17,30, si parlerà di rifiuti in mare e del grave danno che questi stanno causando all'ecosistema marino. L'incontro “I rifiuti, trappole mortali” sarà condotto dalla naturalista Lara Bassu. Sarà l'occasione per presentare alcuni dati significativi su questo grave fenomeno e la cruda realtà delle conseguenze sulle forme di vita. La discussione sarà aperta al contributo di tutti mentre saranno presentate le indispensabili azioni da intraprendere, sia come singoli sia come comunità, per contribuire ad arrestare il danno e le inevitabili conseguenze sulla vita dell'intero pianeta.