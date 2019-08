Denunciato 52enne per pesca di frodo nel Rio Mannu

NUORO









Nella tarda mattinata di ieri, a seguito di una segnalazione pervenuta al numero verde 1515 del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, la pattuglia della Stazione forestale di Macomer è stata impegnata in un servizio di repressione della pesca di frodo nel Rio Mannu, in agro del Comune di Sindia.Nel corso dell'attività di controllo è stato sorpreso un pregiudicato cinquantaduenne di Sindia, intento alla pesca con l'utilizzo di sostanze venefiche per i pesci e inquinanti per il fiume.Al trasgressore è stato contestato l'illecito penale previsto dalle norme in materia di pesca e inquinamento delle acque. Lo stesso è stato deferito all'Autorità Giudiziaria previo sequestro penale dei mezzi utilizzati, sostanze e attrezzature, oltre ad un quantitativo di pescato pari a circa 4 chilogrammi di trote e anguille.L'Assessore della difesa dell'ambiente ed il Comandante del Corpo si compiacciono per l'importante operazione evidenziando che nonostante la pressione dell'attività antincendio il CFVA continua nelle attività istituzionali a tutto campo per la difesa del territorio e ambiente della Sardegna.