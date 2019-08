Per la rassegna cinematografica “L'Isola in Pellicola” a Ploaghe il regista Bonifacio Angius

A Ploaghe il set è stato allestito nell'estate del 2017 in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono San Pietro, e alle riprese hanno partecipato diverse centinaia di persone quasi tutte residenti nel paese, fra cui anche il Delegato alla Cultura del Comune di Ploaghe Giovanni Salis, che, fra comparse e piccoli ruoli, hanno vissuto con curiosità ed entusiasmo l'esperienza sul set cinematografico. Durante le riprese sono stati immortalati luoghi e simboli caratteristici del centro logudorese, come la suggestiva Chiesa di San Pietro, situata nella centrale piazza, che fu diocesi medioevale dal 1090 al 1503; lo storico cimitero monumentale antico, il primo nell’isola ad essere costruito separato dal corpo della chiesa; il corso principale dedicato al Canonico Giovanni Spano, nato a Ploaghe il 3 marzo del 1803 e padre dell'archeologia e linguistica sarda; la stazione ferroviaria all'ingresso del paese nella zona industriale edificata nel 1874 dalla Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde.









È nel segno del miglior cinema europeo la serata che si terrà domenica 25 agosto a Ploaghe all'interno della 39a edizione della manifestazione “I Candelieri e il Ferragosto Ploaghese” organizzata dall'amministrazione comunale con la Pro Loco. Per la rassegna cinematografica “L'Isola in Pellicola” il paese accoglierà nello splendido scenario dell'ex Convento seicentesco dei Cappuccini, il regista Bonifacio Angius, per la proiezione, alle 21.00, del suo ultimo lavoro "Ovunque proteggi". Dopo la proiezione il pubblico potrà conversare con i protagonisti della serata. Ingresso gratuito.A tre anni dalla presentazione di “Perfidia” al Festival di Locarno, prestigioso inizio del viaggio di un'opera molto apprezzata dalla critica ma anche dal pubblico, e a sei dall'esordio con “Sa Gràscia”, Bonifacio Angius, ritorna nel suo paese d'origine per presentare il suo terzo lungometraggio “Ovunque proteggimi” che sta raccogliendo consensi e riconoscimenti a livello italiano e internazionale."Ovunque proteggimi" è un film tratto da mille storie vere, girato tra Sassari, Ploaghe, Porto Torres, Sorso, Codrongianos e Cagliari, racconta un viaggio on the road di due disperati in fuga da tutto e da tutti e mette in scena la storia di un incontro tra due solitudini, interpretate dai protagonisti Francesca Niedda e Alessandro Gazale, che vivono l’eterna lotta tra i sentimenti e le istituzioni, il cuore e la ragione, il sacro e il profano.