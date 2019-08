Screening mammografico, informazioni utili per le utenti ASSL Sassari

Si ricorda, infine, che la Segreteria Screening resta a disposizione dell’utenza al numero verde 800 663355 per ulteriori chiarimenti.









A seguito delle dimissioni improvvise di due tecnici radiologi del Servizio Screening e nelle more della loro sostituzione attraverso lo scorrimento delle graduatorie in vigore, l’ATS Sardegna - Dipartimento di Prevenzione Nord Sardegna comunica che nelle giornate di martedì 27 agosto e giovedì 29 agosto non sarà possibile effettuare gli esami mammografici di screening presso la radiologia dell’ospedale Antonio Segni di Ozieri e che gli stessi esami non saranno effettuati da martedì 3 settembre fino a sabato 14 settembre nella sezione di Radiologia dell’ex ospedale Conti di Sassari.Per fare fronte alle dimissioni e per limitare al minimo ogni disagio, il Dipartimento Risorse Umane ha avviato lo scorrimento delle graduatorie concorsuali in vigore: questa procedura ha già fornito delle indicazioni positive nel processo di ricerca del nuovo personale tecnico.L’ATS Sardegna - Dipartimento di Prevenzione del Nord Sardegna si scusa con tutte le utenti che hanno già ricevuto l’invito allo screening mammografico per le date indicate e si impegna a contattarle per fissare un nuovo appuntamento nella prima data utile.