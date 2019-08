Porto Torres. Bando per il contributo affitti, domande entro il 23 settembre

La documentazione, comprendente il bando con tutti i dettagli, il modello di domanda e il modello di consegna delle ricevute è disponibile sul sito web del Comune, nella sezione “Bandi, concorsi e selezione”. Le domande dovranno pervenire entro il 23 settembre. Potranno essere consegnate a mano l'ufficio casa situato in piazza Umberto I nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle 13; per posta a mezzo raccomandata a/r all'indirizzo “Comune di Porto Torres ”Ufficio Casa” – Piazza Umberto I – 07046 Porto Torres” e in tal caso farà fede la data del timbro postale; oppure mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo comune@pec.comune.porto-torres.ss.it.









Il bando per “l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2019” è dedicato ai cittadini residenti nel territorio del Comune di Porto Torres, titolari di contratto di locazione registrato di unità immobiliare sita all'interno del territorio comunale a titolo di abitazione principale o esclusiva, interessati ad un contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati.