Alghero.Mauro Uselli chiude la rassegna"I risvegli musicali"dal Balcone Eleonora di Piazza Municipio

Terzo e ultimo appuntamento della rassegna dedicata ai “Risvegli musicali” per la città di Alghero ideata dal musicista Mauro Uselli. Iniziata in sordina, come vuole l’improvvisazione contemporanea, la rassegna ha conquistato il pubblico di cittadini e vacanzieri, che hanno risposto con un grandissimo affetto. I follower lo hanno seguito sui social, presentandosi puntuali alle performance urbane da lui studiate in diverse location cittadine, angoli silenziosi tra le mura storiche che amplificano le sue melodie. Dopo l’appuntamento al Forte della Maddalena, la rassegna chiude il ciclo dei “Risvegli musicali “in Piazza Municipio, venerdì 30 agosto con inizio alle 8 00. Dal balcone Eleonora, il maestro proporrà dal suo repertorio, le Suites per violoncello di Joan Sebastian Bach, rivisitate per flauto traverso, secondo una lettura originale e intimista. La musica di Uselli ha un accordatura a 432 hertz, che a differenza di quella che ascoltiamo quotidianamente , riproduce suoni che riescono a stimolare reazioni positive nello spirito umano. “Queste onde, spiega Uselli- sono chiamate onde alpha, in molti casi anche theta, misurabili con l’elettroencefalografo. In questa fase, i sensi e le percezioni esterne ed interne vengono amplificate in modo del tutto nuovo. Avviene un cambiamento interno automatico che cambia le produzioni ormonali e agisce sul sistema nervoso centrale. Le vibrazioni “buone” rilasciate dalla musica stimolano la produzione di beta endorfine proteggendoci dai danni di stress e sovraccarico mentale. Accordature a 432 hearts sono quelle dei Pink Floyd, dei Beatles, e di gran parte della musica classica. Questa musica- spiega ancora il maestro- attiva i recettori della mente umana ma riesce ad attirare l’attenzione di gran parte del mondo animale”. Anche questa terza ed ultima performance sarà accompagnata dall’amico e drammaturgo Pier Lui Alvau. Sarà davvero l’ultimo tributo mattutino alla città di Alghero? I fan di Uselli sono pronti a scommettere di no.