Emessi dal Questore di Sassari 10 DASPO

Infine, altro provvedimento, con interdizione per un anno, è stato notificato ad un 33enne di Luogosanto, perché al termine di un incontro di calcio a 5, ha aggredito verbalmente il direttore di gara con insulti, fino ad arrivare poi allo scontro fisico.















Nei giorni scorsi sono stati notificati 10 DASPO (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive), disposti dal Questore di Sassari, per fatti accaduti nella provincia durante gli incontri di calcio di varie categorie disputati nel finale della scorsa stagione.Il 27 aprile scorso, al termine dell’incontro di calcio tra l’Arzachena e la Pistoiese, valevole per il campionato di calcio Lega Pro, 5 tifosi dell’Arzachena passando dall’esterno dello stadio Biagio Pirina, hanno raggiunto la curva ospite occupata dai tifosi della Pistoiese. I cinque con atteggiamento di sfida inveivano contro i tifosi toscani e giunti all’altezza del cancello divisorio, lo hanno colpito con dei calci, provocando gli avversari al fine di arrivare allo scontro fisico. Infatti alcuni tifosi ospiti si sono catapultati verso la cancellata separatoria brandendo anche una cintura. Solo l’intervento di agenti e stewards, frapposti fra le due tifoserie è riuscita ad evitare lo scontro fisico. Ritornati sui loro passi i tifosi locali si sono allontanati dal luogo facendo perdere le loro tracce per le vie cittadine. Dalla ricostruzione dell’evento supportata dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza,sono stati identificati i tifosi locali ed ospiti, che sono stati denunciati in stato di libertà per reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, minacce ed inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. Nel complesso sono stati emessi e notificati 8 Daspo, 5 nei confronti di appartenenti alla tifoseria dell’Arzachena e 3 a quella del Pistoia di cui un provvedimento con obbligo di firma.Un altro provvedimento Daspo, ha riguardato un tifoso sorsese che al termine della partita tra Sorso e Pomezia disputata il 26 maggio di quest’anno è stato tratto in arresto dai Militari dell’Arma in quanto inveiva ripetutamente nei confronti dei dirigenti della squadra ospite e successivamente tentava di introdursi all’interno degli spogliatoi aggredendo i carabinieri che tentavano di fermarlo. Al 41enne di Sorso è stato applicato un divieto per la durata di due anni.