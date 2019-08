Latte Dolce calcio, giovedì la presentazione ufficiale della squadra

Alla presentazione ufficiale seguirà un momento di convivialità con dj - Emanuele Nughedu in consolle - da vivere fra panini e birra del partner Ichnusa alla presenza dell'intera dirigenza del Sassari calcio Latte Dolce, della rosa, dello staff tecnico-medico-organizzativo della prima squadra, del Settore Giovanile e della Scuola calcio 2019- 2020 e dei nostri partner.

















Tempo di presentazione ufficiale in casa Sassari calcio Latte Dolce. Domenica prossima la squadra scenderà in campo pronta a disputare il match valido per la prima giornata in calendario nel campionato di serie D 2019 – 2020. Si gioca al Vanni Sanna, contro la Torres, in una stra cittadina che rappresenta il nuovo inizio nel segno della continuità per il club biancoceleste.Da oltre un mese il gruppo lavora agli ordini del suo condottiero Stefano Udassi, per ricercare forma, condizione, amalgama e approccio ideale alla stagione. Tante le conferme, interessanti i nuovi innesti già parte integrante di un mosaico che aspetta di rivelarsi sul campo, e sul palco.Quarto anno consecutivo alla ribalta della quarta serie di calcio italiana per la società nata nel 1971 nel popoloso ma difficile quartiere di Latte Dolce, a Sassari. Lo sport come veicolo di aggregazione, di riscatto, di partecipazione. Il seme lanciato circa 50 anni fa da un gruppo di amici sassaresi ha germogliato, oggi è diventato un progetto solido e lungimirante che l'anno scorso ha raggiunto la più alta vetta mai toccata: la partecipazione ai playoff promozione, con tanto di finale disputata.La squadra, il progetto e i volti del Sassari calcio Latte Dolce 2019-2020 saranno presentati ufficialmente a pubblico, media, sponsor e autorità in un incontro aperto fissato per il 29 agosto 2019, ore 19,30 Oratorio femminile via Madre Teresa di Calcutta, fronte piscine Latte Dolce.