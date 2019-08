Domani a Ploaghe la presentazione dell'ultimo libro di Bjorn Larsson

Björn Larsson, nato a Jönköping nel 1953, docente di letteratura francese all'Università di Lund, filologo, traduttore, scrittore e appassionato velista, è uno degli autori svedesi più noti anche in Italia. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Grinzane Biamonti, Premio Elsa Morante, Premio Internazionale Cultura del Mare, Premio Boccaccio Europa e il prestigioso PRix Mèdicis in Francia. Tra i suoi titoli di maggior successo, tutti pubblicati in Italia da Iperborea, La vera storia del pirata Long John Silver, Il Cerchio Celtico, Il porto dei sogni incrociati, I poeti morti non scrivono gialli e L'ultima avventura del pirata Long John Silver.









Dopo le tappe di Alghero, Porto Torres, Castelsardo e Siniscola, si chiude a Ploaghe, mercoledì 28 agosto, il tour in Sardegna dello scrittore svedese Björn Larsson, ospite del festival letterario diffuso Éntula organizzato dall'associazione culturale Lìberos, per presentare, all'interno della 39a edizione della manifestazione “I Candelieri e il Ferragosto Ploaghese” organizzata dall'amministrazione comunale con la Pro Loco, il suo ultimo romanzo “La lettera di Gertrud” (Iperborea), una storia che si confronta coi temi universali dell’identità e della libera scelta, su come questa venga costruita e in parte imposta, sui limiti della libertà umana e sul diritto che tutti abbiamo all’autodeterminazione, per rivendicare il diritto di ognuno di essere guardato e giudicato per l’unica vera identità che abbiamo: quella di singole persone. L'incontro si terrà alle 20.30 nello splendido scenario dell'ex Convento seicentesco dei Cappuccini. Con l'autore, fuoriclasse della letteratura fra i più amati, seguiti e premiati in Italia, ci sarà Mauro Porcu, modera il Delegato alla cultura del Comune di Ploaghe Giovanni Salis. Ingresso libero.