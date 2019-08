Cagliari. La GdF scopre professionista che evade il fisco per circa 116.000 euro

L’operazione si inquadra in un più ampio quadro di intensificazione delle attività di Polizia Economica - Finanziaria disposte dal Comando Provinciale di Cagliari a tutela degli interessi della collettività - condizione indispensabile per il raggiungimento dell’equità sociale - e conferma l’impegno quotidiano delle fiamme gialle impiegate sul territorio a tutela della legalità sotto ogni veste.









Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le fiamme gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Cagliari hanno concluso un controllo fiscale nei confronti di un contribuente residente in città.L’azione dei Finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi fiscali previsti dalla vigente normativa per la presentazione della dichiarazione dei redditi.L’attività ispettiva ha consentito di accertare che il soggetto ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi persone fisiche relativa agli anni 2014 e 2015 per circa 116.000 euro.