A Urzulei il Campionato Sardo di Morra 2019

Urzulei, il centro ai piedi del Supramonte, si prepara ad ospitare la XXII edizione del Campionato Sardo dedicato al tradizionale gioco de Sa Murra.

Su Campionau sardu de Sa Murra nel 1998 è stato il primo torneo ufficiale di morra all'interno dello stato italiano.

Grazie sia alla sua primogenitura, ed al buon livello organizzativo, la

manifestazione è ampiamente riconosciuta come la più importante di questo genere in Sardegna.

Con l'Incontro internazionale, oggi denominato Murramundo (diventato itinerante), dal 2003 si organizza la più importante manifestazione di morra nel bacino del Mediterraneo (quest'anno l'evento internazionale si

è svolto a luglio in Corsica).

L'obbiettivo della manifestazione è quello, oltre che della socialità e del divertimento, di promuovere e tutelare questo antichissimo gioco, così fortemente legato alla nostra cultura e, allo stesso tempo, sottrarlo da certi luoghi comuni e dagli schemi folkloristici e solamente commerciali.

In questo quadro di tutela e valorizzazione del gioco e delle altre espressioni della nostra cultura quali: lingua, artigianato, musica, ambiente, prodotti tipici si è sempre mossa l'Associazione.

Questa edizione prevederà, oltre il Campionau sardu de Sa Murra, una serie di eventi collaterali:



Muralismo: con la realizzazione di un murale che andrà ad arricchire il percorso muralistico denominato "Memòria e identidade";



Artigianato: con l'allestimento della mostra intitolata "Artisania e arte in Orthullè", ovvero "Artigianato e arte ad Urzulei";



Musica: con tenore, trunfa e organetto;



Cinema: con la rassegna di film e doc aventi a tema il gioco di sa murra

"Murrafilms" e le immagini del Supramonte di Urzulei;



Enogastronomia: con la degustazione di prodotti tipici;



Apertura del museo etnografico comunale e dell'info point con guide al

percorso muralistico "Memòria e identidade" e al centro storico.



Per partecipare al Campionato:

3285748917



Per info

3285748917