E' di Sassari il terzo miglior "Beach Bar" d'Italia

Determinante è stato il voto del pubblico che ha partecipato numerosissimo alle votazioni. Con oltre 150mila voti complessivi espressi dagli utenti, la categoria "Beach Bar" ha visto primeggiare il laziale Singita Miracle Beach di Fregene, seguito al secondo posto dal pugliese Rilcado Beach di Chiatona. Ottimo terzo il sassarese Cafè Set Beach di Platamona che ha avuto ben 12.983 voti.





Nello stesso concorso si è aggiudicato il primo premio fra gli stabilimenti balneari il Warung Beach Club di Masua, sulla costa sud occidentale della sardegna.Il in questo caso è stato assegnato da una giuria di esperti del settore. L'impianto si trova sulla costa delle Miniere in Sardegna ed è stato selezionato fra gli oltre mille che in tutta Italia si sono iscritti al concorso.









Il concorso nazionale "Best Beach 2019", organizzato dal portale Mondo Balneare per premiare le migliori strutture di genere in Italia, ha visto la splendida affermazione del Cafè Set Beach di Platamona che ha conseguito il terzo posto assoluto nella categoria "Best Beach Bar".