Ricerca e sperimentazioni su animali: attività dedicate ad alleviare e curare le malattie umane

di Micaela Morelli*





“Chiunque intraprenda in Italia la via della ricerca in ambito biomedico sa bene che andrà incontro a molte difficoltà che riguardano gli studi, i finanziamenti e le autorizzazioni che occorrono per svolgere le ricerche e gli esperimenti. Quello, però, che ricercatori come Marco Tamietto e Luca Bonini sicuramente non immaginavano, è che le ricerche che prevedevano la realizzazione di una piccola lesione nella corteccia visiva del macaco, allo scopo di trovare trattamenti per i tanti pazienti che, a seguito di un ictus o altre lesioni al cervello, hanno perso, del tutto o in parte, la visione potessero suscitare reazioni così violente da far ricevere loro lettere e azioni minatorie per strada o sotto casa e ora persino minacce di morte accompagnate da un proiettile.

Minacce e tensione etica. La grave vicenda che ha coinvolto Marco Tamietto e Luca Bonini, ricercatori di provata competenza, entrambi destinatari di prestigiosi finanziamenti della Comunità Europea, deve far riflettere le associazioni animaliste e le persone che a vari scopi e livelli vi aderiscono. Per la loro stessa credibilità, queste associazioni devono isolare e denunciare al più presto chi usa minacce ingiustificabili per impedire la sperimentazione animale e, allo stesso tempo, ripensare alle modalità con cui vengono trasmessi messaggi e immagini che non riflettono quanto accade nei laboratori di ricerca. Vogliamo tutelare i nostri giovani ricercatori affinché si facciano forti della tensione etica che anima le loro ricerche a beneficio dell’uomo. Della loro sensibilità chiediamo rispetto. I vivisettori nel nostro mondo non esistono: sono un’invenzione per alimentare emozioni”.





*presidente della Società italiana di neuroscienze e pro rettore Ricerca scientifica Università di Cagliari