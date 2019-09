Sassari. Nascondevano incassi per sei milioni di euro: scoperti dalla Guardia di Finanza di Sassari

Nell'ambito dell'attività di contrasto all'evasione fiscale disposte dal Comando Provinciale, le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-finanziaria di Sassari, hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una società operante nel settore della distribuzione di prodotti petroliferi.

I Finanzieri, al termine di una articolata attività di indagine, hanno accertato che la società aveva omesso di presentare le previste dichiarazioni fiscali e che le scritture contabili non riportavano tutti i corrispettivi conseguiti.

I militari hanno pertanto ricostruito il volume di affari della società, constatando l'occultamento di gran parte dei ricavi incassati nel corso del 2016 per un ammontare che supera i sei milioni di euro.

L'operazione si colloca in un più ampio quadro di intensificazione delle attività di polizia economico-foinanziaria disposte dal Comando Provinciale di Sasasri a tutela degli interessi della collettività e conferma l'impegno quotodiano dell fiamme Gialle nel territorio a tutela della legalità sotto ogni veste per il raggiungimento di una maggiore equità sociale.