Sassari. Dalla Fondazione di Sardegna 1 milione e 200 mila euro per le scuole della Regione

La Fondazione di Sardegna, coerentemente con la propria missione istituzionale, conferma il proprio contributo al settore scolastico della Sardegna con il programma di interventi già avviato positivamente da alcuni anni con l’Ufficio Scolastico Regionale.



Il mondo della scuola, infatti, evidenzia ancora difficoltà che richiedono energia e impegno collettivi, capaci di invertire le tendenze negative degli ultimi anni.

Le specificità della Sardegna sottolineano l’ulteriore ritardo nei confronti delle aree più sviluppate, con dati oggettivi che relegano il panorama dell’istruzione e della formazione isolana agli ultimi posti nello scenario nazionale, pur evidenziando segnali positivi di miglioramento.



Per l’anno scolastico 2019/2020, attraverso il Bando “Progetto Scuola”, configurato come “Invito a proporre”, la Fondazione di Sardegna seleziona proposte progettuali di Istituti scolastici di ogni ordine e grado della Sardegna caratterizzate da soluzioni efficaci e sostenibili.

Nello specifico, le proposte dovranno essere orientate a sostenere progetti didattici innovativi, sia curriculari che di affiancamento agli stessi, che rendano i processi formativi più attuali, attraenti e competitive; a contribuire all’ammodernamento dal punto di vista strumentale degli istituti scolastici; a favorire gli interventi nelle scuole superiori rivolti a rafforzare i percorsi di integrazione con il mondo del lavoro.



Il Bando, con una dotazione complessiva di 1,2 milioni di euro, prevede per singolo progetto un contributo massimo di € 30.000.

Le proposte potranno essere presentate dal 6 settembre al 7 ottobre 2019.

Il Bando è consultabile nella sezione “Contributi” (sottosezione “Bandi - ROL”, area “Educazione e Istruzione”) del sito web della Fondazione di Sardegna: www.fondazionedisardegna.it.