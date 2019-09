Il coro Cuncordu di Castelsardo al festival internazionale Sakartvelo in Georgia

Info: https://www.facebook.com/SakartveloFolkFest/





Dopo il suggestivo concerto tenutosi all'alba nella cornice di Castelsardo per il Festival Musica sulle Bocche appena concluso, il Cuncordu di Castelsardo, diretto da Giovanni Pinna, si appresta a partire per un tour in Georgia.Dal 7 al 9 settembre, il coro composto da Giovanni Pinna (contra), Nicola Sini (voce), Gianni Pinna (voce), Gabriele Farina (basso), Mariano Cimino (falsetto),Piergiuseppe Pinna (falsetto) parteciperà all'International Folk Festival "Sakartvelo", antico nome della Georgia. La rassegna si svolgerà in diverse città dal 7 al 9 settembre con un programma che metterà a confronto la ricca tradizione polifonica della Georgia e quella di altre regioni europee: accanto alla Sardegna, rappresentata dal coro di Castelsardo, ci saranno la Corsica, la Lettonia e la Polonia. Il programma dei concerti è arricchito anche da conferenze di etnomusicologia, a cui partecipa tra gli altri Renato Morelli.