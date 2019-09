Test d'ingresso: 94 candidati per Architettura all'Università di Sassari

Il 19 settembre il CINECA, per conto del MIUR, pubblicherà sull'area riservata del sito www.universitaly.it il punteggio ottenuto dai candidati; la graduatoria nazionale sarà pubblicata il 1° ottobre (tutti i dettagli sono indicati nel bando https://www.uniss.it/sites/default/files/offerta_formativa/test_accesso_programmato_nazionale/bando_scienze_dellarchitettura_e_del_progetto_2019-2020_f.to_.pdf).









Questa mattina il complesso didattico di via Vienna dell'Università di Sassari ha ospitato 94 candidati per il test di accesso al corso di laurea in Scienze dell'Architettura e del progetto. Avevano presentato domanda in 100 per 60 posti così suddivisi: 30 nel curriculum di Architettura, 30 nel curriculum di design, a cui si aggiungono 10 posti per studenti non comunitari residenti all'estero.Il test è iniziato alle 11.00 e si è svolto regolarmente. I candidati hanno avuto a disposizione 100 minuti per rispondere a 60 quesiti di cultura generale e ragionamento logico, storia, disegno e rappresentazione, fisica e matematica, con 5 opzioni di risposta.