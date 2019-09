Alghero, spiagge finalmente pulite

Risultati evidenti a seguito delle operazioni di pulizia delle spiagge algheresi messe in atto dall'Amministrazione. Con l'aumento dei mezzi per la pulizia degli arenili, tre macchine pulisci - spiaggia impegnate di notte, i risultati attesi da cittadini e turisti sono arrivati. Con l'accelerata voluta dal Sindaco Mario Conoci e attuata con il lavoro dell'Assessore all'Ambiente Andrea Montis, finalmente le spiagge sono state presentate in condizioni più che decorose. Al mezzo già in dotazione al settore Ambiente del Comune di Alghero si sono aggiunti due macchinari più potenti in grado di lavorare su estensioni maggiori. Un contributo non indifferente è stato fornito dalla ditta EP Produzioni ( Eon), a cui vanno i ringraziamenti da parte dell'Assessorato all'Ambiente, che ha concesso l'utilizzo gratuito del proprio mezzo pulisci- spiaggia per tutta l'estate. Potenziato anche il servizio di pulizia con l’aumento dei punti di raccolta dei rifiuti e con il raddoppio dello svuotamento giornaliero. Ottimi risultati ha inoltre prodotto la rimozione degli incannicciati e la conseguente ridistribuzione della sabbia sul litorale. A fine settembre verranno avviate le operazioni di riposizionamento delle protezioni.