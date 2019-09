A Olbia il 16 settembre esclusivo open day dedicato alla formazione professionale Make Up

Cresce l’attesa a Olbia per l’ OPEN DAY di LUNEDI’ 16 SETTEMBRE del Work And Passion Lab – Il Laboratorio del truccatore, unica scuola di formazione professionale per Make Up Artist presente nel Nord Sardegna.L’evento sarà l’occasione per avere dal vivo tutte le informazioni relative al MASTER IN PROFESSIONAL MAKE UP, l’innovativo percorso in Sardegna per diventare Professional Make Up Artist grazie ad un programma totalmente nuovo che si ispira alle migliori scuole europee.La professione del Make Up Artist è oggi una delle più ambite nella nostra Regione.Ragazze ma anche ragazzi dai 16 ai 50 anni che, con motivazioni differenti, puntano a diventare professionisti del Make Up.Ma quali sono oggi i passi e le prospettive per chi sogna di intraprendere questo lavoro?Ci risponde Emiliana Sancamillo, Make Up Artist , titolare del Work And Passion Lab e docente dei corsi.“Innanzitutto bisogna dire che quello del truccatore non è un mestiere facile: la sola passione non basta. Ci vuole tanto studio, sacrificio, umiltà. La preparazione di un professionista va oltre le tecniche: bisogna imparare la relazione con il cliente, con i fornitori, i tempi, le dinamiche, gli approcci, la comprensione delle richieste oltre che la loro esecuzione. L’impegno costante, la serietà, l’umiltà unite alla preparazione teorica e pratica faranno la differenza nel mondo del lavoro”.Quali sono gli aspetti burocratici per chi, una volta finito il corso, vuole lavorare come Make Up Artist?“Per fare il truccatore non è necessaria una qualifica, come invece avviene per l’estetista. Infatti la professione del Make Up Artist non è tra quelle per cui lo stato richiede una abilitazione. Questo non vuol dire che non bisogna studiare, anzi: bisogna formarsi tanto ed applicare in continuazione, mettersi in gioco ; solo in questo modo i clienti potranno riconoscere la professionalità del Make Up Artist.”Che prospettive di lavoro ci sono per chi diventa un Make Up Artist ?“Oggi sempre più aziende cercano truccatori formati: profumerie, agenzie di moda, saloni di bellezza, ditte cosmetiche. Inoltre ogni truccatore può intraprendere la carriera di free lance e lavorare aprendo una partita iva: lo spieghiamo molto bene nei nostri corsi. Inoltre la nostra scuola facilita l’inserimento professionale coinvolgendo i migliori allievi nei lavori che ci vengono commissionati”.Come è strutturato l’OPEN DAY DEL 16 SETTEMBRE“La giornata avrà inizio alle 10 del mattino e finirà alle 18. Può partecipare chiunque condivida la passione per questo lavoro: sia professionisti del settore , sia chi vuole diventarlo.Chi parteciperà potrà assistere all’esecuzione di Make Up in ambito Beauty e Moda sulle modelle. Verranno inoltre date informazioni sul Master in Professional Make Up e sulle Masterclass in programma nella stagione 2019-2020.Che cosa riceverà chi parteciperà ?Ai primi 100 partecipanti verrà dato in regalo:✅ 1 coupon con una offerta esclusiva riservata ai partecipanti dell Open Day, per un week end in hotel e Percorso benessere al GeoVillage di Olbia✅ 1 accessorio Make Up logato Work And Passion LabVerrà inoltre data la possibilità di iscriversi ai corsi con una offerta dedicata solo ai partecipanti all Open DayInoltre tra tutti i partecipanti verranno estratti i seguenti premi :- Il primo è un buono del 50% per L iscrizione al Master- Il secondo è un week end OMAGGIO con percorso benessere al Geovillage- Il terzo è un gioiello prodotto dall artista olbiese Eleonora Cattrocci di MEG JEWEL- Il quarto è un kit di prodotti professionali del valore di 600€ della linea MaqPro- Il quinto è un buono del 20% da utilizzare sulle Masterclass in programmaInfine ai nostri ospiti offriremo un Brunch ed un Aperitivo allestiti e supervisionati dall’agenzia Special Occasion Service con la collaborazione di Charme CafèVuoi mandare un invito speciale ai tanti appassionati del settore residenti nella provincia di Sassari?Ai miei colleghi e colleghe presenti e futuri e agli appassionati del settore dico che ciò che vedranno ed avranno durante l’Open Day li ripagherà della strada che percorreranno per venire da noi: vi aspettiamo”Per maggiori informazioni sull’Open Day e sul programma dei corsi è possibile chiamare il 340-1006515 o visitare il sito www.corsimakeupsardegna.it