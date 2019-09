Dal Comune di Sassari contributi per la disabilità gravissima

La domanda di partecipazione può essere consegnata all'ufficio protocollo del Comune di Sassari in via Zara 2, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, o inviata tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.sassari.it entro le 12 del 15 ottobre 2019.













Sul sito www.comune.sassari.it sono pubblicati avviso e modulistica per accedere al contributo previsto per le persone non autosufficienti in condizioni di "disabilità gravissima". Possono presentare la domanda le persone residenti nel Comune di Sassari in condizioni di disabilità gravissima (articolo 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016) beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 18 del 11 febbraio 1980 o definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 159 del 2013 e che si trovano in una delle condizioni indicate nell'articolo 1 dell'avviso.