E' già febbre Dinamo per il II Trofeo Città di Nuoro

E al PalaDonBosco, già sold out, è tutto pronto dunque per la grande serata di basket di martedì prossimo: “Sono contento che si sia riusciti a portare a Nuoro una squadra importante come l’Hapoel Jerusalem - ha detto il general manager biancoblu Federico Pasquini - . Mi rendo conto che per gli organizzatori non è stato facile predisporre tutto per ospitare la squadra israeliana ma sono stati come sempre davvero bravissimi a riuscire a portare a termine tutto. Martedì sarà una gara vera, uno spettacolo tutto da godere e mi aspetto un pubblico caldo ed entusiasta davanti alla Dinamo e a una squadra che è un top club europeo. Sono certo che sarà così, quando veniamo a Nuoro ci sentiamo a casa per la straordinaria accoglienza e ospitalità che ogni volta ci riservate”.

In chiusura il saluto e i ringraziamenti del consigliere regionale della Fip (di cui è anche delegato provinciale) Luca Pala. “Abbiamo tutti fatto un gran lavoro per riuscire a organizzare questo evento ma come sempre grande merito va alla Dinamo, che vogliamo ringraziare per la grande disponibilità verso noi tutti e verso la nostra città”.



















Come di consueto ospitata nella sala consiliare del municipio di Nuoro, questa mattina la presentazione del II Trofeo Città di Nuoro, che martedì 10 settembre vedrà in campo al PalaDonBosco Dinamo Banco di Sardegna e Hapoel Jerusalem. In apertura i saluti del primo cittadino Andrea Soddu: “Come sempre siamo onorati e orgogliosi di ospitare questo evento sportivo internazionale nella nostra città - ha sottolineato - che è un regalo della società Ichnos Basket, del Coni, ldela Fip e degli sponsor, primo fra tutti il Banco di Sardegna, che hanno tutti un ruolo fondamentale nell’organizzazione e nella riuscita della manifestazione. Voglio ringraziare la Dinamo perché questo progetto, che è non soltanto sportivo ma anche sociale è diventato un progetto di tutta la regione. L’amministrazione comunale è consapevole del grande lavoro che l'attende per dotare la comunità di strutture adeguate e per favorire la cultura dello sport come mezzo di trasmissione di valori sociali importanti. Attraverso lo sport i nostri ragazzi possono capire che possono vivere meglio, possono costruire una società migliore imperniata sui valori dell’impegno, del sacrificio e delle buone pratiche. Sulla base di questo stiamo dedicando investimenti importanti a progetti di sport e benessere che prevedono la realizzazione di impianti sportivi per tutte le discipline. Alcuni di questi sono già in cantieri, altri sono in fase di programmazione e sono fra le nostre priorità".Alle parole del sindaco fanno eco quelle del presidente provinciale del Coni Sandro Floris: “Stiamo portando avanti iniziative utili a stimolare l’ente ragionale affinché dedichi risorse alle strutture di questa provincia, elemento fondamentale per la crescita non solo sportiva ma anche sociale. Per questo il nostro ringraziamento alla Dinamo è ancora più sentito, per quanto ci regala sul campo e per la sensibilità da sempre mostrata verso la comunità e le problematiche sociali”.Un legame quello del club con Nuoro che ora diventa ancora più solido con l’accordo che vede, a partire dalla stagione che sta per aprirsi, la Ichnos Basket Nuoro entrare a far parte della rete Dinamo Academy. “Oggi ufficializziamo la collaborazione con Ichnos Basket Nuoro - ha spiegato il responsabile tecnico del settore giovale biancoblu Massimo Bisin - che entra a far parte della Dinamo Academy. Siamo molto contenti di questo, conosciamo il modo di lavorare della Ichnos e pensiamo di poter fare grandi cose sia dal punto di vista sportivo sia sociale. Il progetto Dinamo Academy attualmente ha una rete di 15 società, destinate quest’anno a diventeranno 20 con nuove affiliate sia dell’isola sia della Penisola. L’arrivo in famiglia della Ichnos ci fa immenso piacere e le diamo il miglior benvenuto”.“Siamo orgogliosi di entrare a far parte del grande progetto Dinamo Academy - ha detto il presidente della Ichnos Basket Salvatore Sanna - che è un’opportunità di confronto importante per la nostra crescita. Un confronto che servirà per tutto il territorio per la costruzione di una società civile che partendo dai valori dello sport possa essere sempre migliore. Che è quello che sa sempre cerchiamo di fare e che proprio in questi giorni ci vede impegnati nel progetto Gamble, un’iniziativa della Regione Sardegna per la promozione della cultura della legalità alla quale abbiamo aderito con entusiasmo con un nutrito gruppo di nostri ragazzi, testimonial di un messaggio importante come quello tema del progetto.L’appuntamento di martedì è un grande evento che ci prepariamo a ospitare con questo stesso spirito - ha aggiunto - e la città ha già risposto in maniera straordinaria: i biglietti sono già sold out e ci dispiace per chi rimarrà fuori”.