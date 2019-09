Sassari. Nuovi cantieri di Open Fiber

Da oggi, 9 settembre, saranno interessati da lavori di ripristino del manto stradale tratti di via Gabriele D’Annunzio (da corso Pascoli a via Farina), di via Vittorio Monti, via Giuseppe Parini, via Salvatore Farina, corso Giovanni Pascoli, via Pietro Micca , via Flumenargia, via Romangia, via Annunzio Cervi, via XXIV Maggio, via Nurra, Traversa Nurra. Dal 16 settembre sarà la volta di via Montello (da via Flumenargia a via Ariosto), via Ludovico Ariosto (da via Montello a via Ossi), via Sennori (da via Baldedda a via Carducci), via Ossi (da via Sennori a via Prati), via Castelsardo, via Tissi, via Giosuè Carducci, via Salvatore Farina, via Baldedda (da via Poligono a via Florinas), via Florinas.

L’azienda ha siglato con il Comune di Sassari una convenzione per la realizzazione di una rete interamente in fibra ottica, che permette di navigare con una connessione ultraveloce (fino a 1 Gigabit al secondo). Il piano prevede il cablaggio di oltre 44mila unità immobiliari (tra famiglie e imprese). In totale saranno posati circa 26mila chilometri di fibra, con un investimento complessivo a partire da 15 milioni di euro.