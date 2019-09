A Sassari la Torres passa 2-0 sul Budoni

Al Vanni Sanna vince la Torres che dopo la sconfitta nel derby cittadino con il Latte Dolce si riprende subito e fa sua la gara con il Budoni con un perentorio 2 a 0.

Squadra di casa in gol con un colpo di testa di Masala al 65°, su calcio d'angolo battuto da Demartis, la Torres blinda la partita in pieno recupero con Sartor al, 92°.

Partita sempre in salita per il Budoni dopo l'espulsione di Valerio al 5° del primo tempo e Torres che non ha mai mollato alla ricerca dei primi tre punti del campionato: rsultato raggiunto così come anche il Budoni che aveva vinto la prima di campionato.

Torres-Budoni 2-0

Arzachena-Racing Aprilia rinviata



Portici-Lanusei 4-0







CLASSIFICA





6 Turris Calcio



4 Portici, Cassino Calcio, Latina Calcio,Ostiamare

3 Torres, Aprilia Trastevere Calcio, Sassari Latte Dolce, Team Nuova Florida, Budoni, Vis Artena, Pro Calcio Tor Sapienza

1 Muravera, Lanusei



0 Arzachena Accademy, Ladispoli, Anagni



SERIE D - GIRONE G - RISULTATI FINALILatina-Sassari Latte Dolce 2-1Team Nuova Florida-Ladispoli 1-0Trastevere-Vis Artena 1-2Muravera-Ostiamare 0-1Anagni-Cassino 1-1Turris-Tor Sapienza 6-0