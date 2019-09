Comune di Sassari, pubblicati 3 bandi

Consorzio industriale provinciale di Sassari, bando per l'individuazione del rappresentante comunale. Sul sito del Comune www.comune.sassari.it è pubblicato l'avviso per presentare le candidature per la nomina a rappresentante del Comune di Sassari presso il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari. Le candidature dovranno pervenire entro le 12 del 24 settembre al protocollo centrale del Comune di Sassari, in piazza del Comune 2, anche per raccomandata, o via posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.sassari.it .









Commissione Disabilità. Sono aperti i termini per presentare le candidature di partecipazione alla commissione Disabilità del Comune di Sassari. L'organo è composto da undici membri, due dei quali eletti dal Consiglio comunale tra i suoi componenti, e nove nominati dal sindaco, sentita la conferenza dei capigruppo. Questi sono individuati, nel rispetto del principio delle pari opportunità, tra coloro che siano stati delegati a rappresentare le associazioni presenti nel territorio comunale e che si interessano dei problemi legati alle disabilità. Dovranno essere tre rappresentanti delle associazioni che si occupano di disabilità fisiche, tre delle disabilità psichiche e tre per quelle che si occupano delle disabilità sensoriali. Sul sito del Comune www.comune.sassari.it è pubblicato il bando integrale. Per presentare la domanda ci sono quindici giorni di tempo.Atp, bando per l'individuazione del rappresentante comunale. Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicato l'avviso per la nomina a rappresentante del Comune di Sassari nell'ATP spa, in qualità di membro del consiglio d’amministrazione. Le candidature dovranno pervenire entro le 12 del 24 settembre al protocollo centrale del Comune di Sassari, in piazza del Comune 2, anche per raccomandata, o via posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.sassari.it .