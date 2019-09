Sassari, la denuncia OSAPP:"carenze nella mensa per la Polizia Penitenziaria del carcere di Bancali

"Gravi carenze igieniche nella mensa per la Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Sassari."

A dichiararlo è il Segretario Generale Aggiunto dell’O.S.A.P.P – Domenico Nicotra – che denuncia la presenza di gravi carenze igieniche nella mensa obbligatoria di servizio per i Poliziotti Penitenziari in servizio presso l’istituto penitenziario di Sassari.

Il sindacalista sostiene che lo stato delle condizioni igieniche generali sia di gravità tale da giustificarne la temporanea chiusura.

"Per la tutela della salute dei Poliziotti Penitenziari, conclude Nicotra, è necessario che la mensa resti chiusa sino a quando non verranno posti in essere tutti quegli interventi necessari per evitare che i Poliziotti Penitenziari possano essere esposti a gravi rischi per la loro salute."