Brevi dal Comune di Sassari

Garante dei diritti delle persone private della libertà personale. Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicato l'avviso per presentare la candidatura come garante dei diritti delle persone private della libertà personale. I candidati sono scelti dalla conferenza dei capigruppo fra massimo tre persone di indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, delle attività sociali negli istituti di prevenzione e pena e nei centri di servizio sociale. La candidatura, con il curriculum allegato, deve essere presentata entro il 23 settembre, indirizzandola a Comune di Sassari – Settore Affari generali, Trasparenza e Partecipazione – Servizio del Consiglio comunale, piazza del Comune 1, Sassari al protocollo, allo stesso indirizzo, o via pec a protocollo@pec.comune.sassari.it.





















Chiusura temporanea Punto Città Palmadula, Tottubella e Campanedda. Per esigenze organizzative, giovedì 19 e venerdì 20 settembre rimarranno chiuse le sedi di Punto Città di piazza Dell'Assunta (Palmadula), piazza Orosei 7 (Tottubella) e piazza Salvator Ruju (Campanedda). Le attività riprenderanno lunedì 23 settembre. I servizi saranno assicurati nelle altre sedi di Punto Città, in corso Angioy, 15 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 e il martedì dalle 15.30 alle 17, in via Bruno, 7/g (a Li Punti) dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì dalle 15.30 alle 17.30, in via Dell'Anziano 2 (a Latte Dolce) dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30.Iscrizione tornei basket e calcio. Sono aperte le iscrizioni per partecipare ai tornei di basket e calcio organizzati dall'Informagiovani-Eurodesk del Comune di Sassari in occasione del #beactive Smart Up Sport's day organizzato per la Settimana europea dello Sport che si terrà in piazza santa Caterina il 24 e 25 settembre. Dal primo pomeriggio fino a sera inoltrata si svolgeranno due tornei: il 24 settembre 16 squadre si sfideranno in un torneo di calcio 2 contro 2 mentre il giorno successivo, le stesse 16 squadre parteciperanno a un torneo di basket 3 contro 3. Per iscriversi, entro il 23 settembre, è necessario collegarsi alla pagina facebook dell'Informagiovani o sul sito www.comune.sassari.it dove sono pubblicati anche i regolamenti integrali.Bando Servizio Civile. Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicato il bando per partecipare a uno dei tre progetti di Servizio Civile Nazionale del Comune di Sassari. Una importante novità per quest'anno è che la candidatura dei giovani avverrà esclusivamente online attraverso una piattaforma, raggiungibile da computer fisso, tablet o smartphone, a cui si potrà accedere attraverso Spid (Sistema Pubblico d'Identità Digitale, attraverso il sito www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid). I progetti del Comune sono “Nuovi orizzonti” del settore Attività educative, giovanili e sportive, “#UrpOnline” per il settore Affari generali, Trasparenza e Partecipazione, “Raccontando Sassari” per lo Sviluppo locale: cultura e marketing turistico. Tre progetti che daranno la possibilità a dodici volontari di acquisire competenze, cimentarsi con un'esperienza lavorativa negli uffici dell'Ente e vedere coi propri occhi l'attività e l'organizzazione di una pubblica amministrazione che ancora più di altre ogni giorno è a contatto coi cittadini e con le loro esigenze. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14 del 10 ottobre 2019.