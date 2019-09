Sassari, presentati gli appuntamenti per il 70ennale della nascita di Confcooperative Sassari

L’evento è patrocinato dall’Università di Sassari, dalla Camera di Commercio e dall’Anci Sardegna, e sostenuto da Fidicoop, Coopfin, Puntocooper e dalle altre società di sistema di Confcooperative.

















“Crescere cooperando: azioni per un futuro sostenibile” è il titolo della manifestazione organizzata da Confcooperative Sassari Olbia in onore del suo Settantesimo anniversario. Il 13 e 14 settembre il Resort & Spa Le Dune di Badesi ospiterà protagonisti dell’economia cooperativa, aspiranti imprenditori, aziende, amministratori pubblici e innovatori per ragionare insieme sul presente e sul futuro della cooperazione in Italia. Confocooperative Sardegna riunisce 520 cooperative, 15.200 soci lavoratori per un fatturato aggregato di oltre 500 milioni di euro. L’Unione provinciale di Confcooperative Sassari Olbia rappresenta circa il 37% di questa realtà economica e sociale con 191 cooperative e un fatturato aggregato di circa 80 milioni di euro. Un pezzo importante dell’economia sarda che vuole interrogarsi in modo partecipato e creativo sui bisogni emergenti e sulle diverse soluzioni.L’evento nasce così dall’esigenza manifestata sia dalle imprese cooperative sia dai portatori di interesse di creare momenti di scambio, relazioni e gruppi di lavoro, per favorire lo sviluppo di idee, reti e iniziative attraverso la condivisione di pratiche virtuose e di visioni innovative provenienti da esperienze e contesti diversi. Con uno sguardo rivolto a tutto il mondo economico isolano: a Badesi sono invitati professionisti, imprenditori e semplici interessati per interagire, e accogliere testimonianze sulle buone pratiche, sperimentare in maniera inclusiva e sinergica la metodologia dello spazio aperto di discussione.L’evento è articolato su due giornate e tre momenti distinti: nella prima giornata si svolgerà l’apertura e la presentazione del programma, con un primo ciclo di relazioni sulle tematiche più attuali legate al mondo cooperativo. Nella seconda parte della prima giornata sperimenteremo la metodologia dello Spazio aperto di discussione (Open Space Technology), una tecnica di gestione di workshop semplice ed efficace, basata su un processo di autorganizzazione, ampiamente utilizzata in oltre cento paesi del mondo da organizzazioni pubbliche e private. Seguirà lo svolgimento delle sessioni di lavoro con la definizione di sottogruppi, durante le quali i partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi e lavorare insieme, fare proposte e raccontarsi in maniera maggiormente inclusiva e partecipata.Nella seconda giornata verranno consegnati e discussi i report finali dei gruppi di lavoro. Seguiranno le testimonianze e le visioni sul ‘fare innovazione cooperando‘ presentate da esperti provenienti da contesti ed esperienze diversi e da portatori di buone pratiche.