Pubblicato il bando per i progetti di Servizio Nazionale Civile del comune di Sassari

Bando Servizio Civile. Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicato il bando per partecipare a uno dei tre progetti di Servizio Civile Nazionale del Comune di Sassari. Una importante novità per quest'anno è che la candidatura dei giovani avverrà esclusivamente online attraverso una piattaforma, raggiungibile da computer fisso, tablet o smartphone, a cui si potrà accedere attraverso Spid (Sistema Pubblico d'Identità Digitale, attraverso il sito www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid). I progetti del Comune sono “Nuovi orizzonti” del settore Attività educative, giovanili e sportive, “#UrpOnline” per il settore Affari generali, Trasparenza e Partecipazione, “Raccontando Sassari” per lo Sviluppo locale: cultura e marketing turistico. Tre progetti che daranno la possibilità a dodici volontari di acquisire competenze, cimentarsi con un'esperienza lavorativa negli uffici dell'Ente e vedere coi propri occhi l'attività e l'organizzazione di una pubblica amministrazione che ancora più di altre ogni giorno è a contatto coi cittadini e con le loro esigenze. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14 del 10 ottobre 2019.