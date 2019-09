Dinamo Sassari con molti "assenti": il 2° Trofeo Città di Nuoro va all’Hapoel Jerusalem

Al PalaDonBosco si gioca il II Trofeo città di Nuoro. Sul parquet la Dinamo Banco di Sardegna e l’Hapoel Jerusalem per la sesta sfida della preseason biancoblu. Coach Pozzecco manda in campo Spissu, Bilan, Bucarelli, Evans e Jerrells , coach Kattash risponde Blatt, Feldeine, Braimoh, Zalmanson e Lockett. Assente giustificat Daniele Magro in permesso per partecipare alle esequie dello storico presidente del Pistoia Basket Roberto Maltinti, mentre Stefano Gentile è tenuto a riposo precauzionale, al suo posto il giovane Marco Antonio Re.

Gli israeliani partono con un parziale di 9-0, i sassaresi imprecisi al tiro subiscono la difesa avversaria che recupera palle e segna, dopo 3’ di gioco Pozzecco chiama i suoi al time out. Evans interrompe la striscia dell’Hapoel già in doppia cifra. Rotazioni nei quintetti, Pozzecco manda in campo Devecchi, Sorokas e Maganza, che recupera a rimbalzo e si iscrive a referto. Una bomba di Spissu porta i giganti a contatto, immediata la risposta di Cousins dalla lunga e gli ultimi punti della prima frazione sono quelli di Sorokas dalla lunetta a chiudere sul 15-19.

E’ ancora il lituano ad aprire il secondo quarto con quattro punti consecutivi per il pareggio, Levi e Kupsas cercano ti portare avanti i loro, un gioco da tre di Bilan firma il primo vantaggio Dinamo al 14’ (26-25). Evans guida l’attacco sardo, Jerrells si sblocca con una tripla dall’angolo per un break di 8-0. E’ ancora l’ala americana (17 pt) ad alimentare il vantaggio Banco Cousins riporta i conti in parità per poi firmare anche il sorpasso, Levi dalla lunetta porta i suoi all’intervallo sul 41-45.

Al rientro gli uomini di coach Kattash cercano di scappare costruendo subito un vantaggio in doppia cifra, Evans dai 6.75 e Bucarelli tentano di contenere, la difesa di casa fatica ad arginare l’offensiva, sul -14 il minuto chiamato da Pozzecco porta la reazione guidata da Spissu e Jerrells dall’arco e Bilan per l’immediato riaggancio a -5. La difesa Banco funziona bene con Bilan e Bucarelli, il centro croato e Spissu con due bombe conducono l’attacco per il -1. Bilan dalla lunetta non sbaglia per il nuovo sorpasso, Devecchi si iscrive a referto con una tripla, Sorokas capitalizza i liberi, al 30’ il tabellone segna 70-64. I primi minuti dell’ultima frazione non portano punti, l’Hapoel realizza solo a metà dalla lunetta con Lockett e Kupsas, Bilan invece ai liberi non spreca, 72-66 al 33’. Il lungo del Banco la fa da padrone sui due lati del campo a respingere i tentativi di rimonta avversari, Evans a mantenere saldo vantaggio in appoggio e dalla lunetta. Brown e Kupsas accorciano sul -4 quando mancano 40” al temine, il fallo di sfondamento sanzionato a Evan consegna il possesso all’’Hapoel con Brown che sa approfittarne con una tripla per la prontissima risposta di Jerrells: a 12” è parità 85-85. L’ultima palla è ancora per il play texano dall’arco ma viene respinta dal ferro, si va all’overtime.

I 5’ supplementari si aprono con il botta e risposta dall’arco di Brown e Spissu. Il secondo tecnico sanzionato alla panchina israeliana costringe coach Kattash a lasciare il campo, il ministro Jack Devecchi in lunetta ad incrementare così come Bilan, in tripla doppia (15 pt., 10 rimb e 10 falli subiti). Le tre bombe di Brown e Timor danno la spallata decisiva, il Banco non riesce a riagganciare e finisce 97-105 con l’Hapoel Jerusalem che conquista il II Trofeo Città di Nuoro.



Dinamo Banco di Sardegna 97 - Hapoel Jeruralem 105



Parziali: 15-19; 26-26; 29-19; 15-21; OT 12-20

Progressivi: 15-19; 41-45; 70-64; 85-85; OT 97-105

Dinamo Banco di Sardegna: Spissu 22, Bilan 16, Bucarelli 2, Devecchi 4, Sorokas 10, Evans 28, Pierre, Re, Maganza 2, Vitali, Jerrells 13. Coach Gianmarco Pozzecco

Hapoel Jeruralem. Cousins 9, Rosenbaum, Blatt 5, Timor 7, Feldeine 21, Levi 7, Braimoh 4, Zalmanson 11, Ringvald, Lockett 11, Thomas, Kupsas 12, Brown 18. Coach Oded Kattash