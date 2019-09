Confcommercio Sardegna: Nando Faedda è il nuovo presidente regionale

Si è tenuta ieri l’assemblea di Confcommercio Sardegna per il rinnovo degli organi sociali. Prende il posto di Alberto Bertolotti, Nando Faedda, presidente di Confcommercio Oristano. Vicepresidente Vicario è Antonio Sole, presidente di Confcommercio Nord Sardegna, vicepresidente con delega all’amministrazione è stato eletto Agostino Cicalò, presidente Confcommercio Nuoro - Ogliastra, mentre l’uscente Alberto Bertolotti è consigliere e presidente di Confcommercio Sud Sardegna. Durante l’assemblea sono stati rinnovati anche il collegio dei revisori dei conti e quello dei probiviri. La coordinatrice regionale, che affiancherà il presidente Faedda è Sara Pintus, direttore di Confcommercio Oristano.



“Assolverò a questo incarico con impegno e piena disponibilità, ringrazio i soci per la fiducia accordata e i componenti la giunta con cui collaborerò per cercare di soddisfare le esigenze delle imprese e dare voce alle loro problematiche”, ha di-chiarato Nando Faedda al termine della sua elezione, "sono molti i problemi che rendono stagnate la nostra economia, e siamo disponibili ad illustrare al Governo regionale e agli stakeholder le nostre riflessioni per costruire soluzioni utili alla cre-scita delle imprese”.

“L’avvicendamento è previsto dalle prassi di Confcommercio Sardegna che ogni tre anni affidano ad una componente territoriale il ruolo di rappresentanza dell’unione regionale”, ha spiegato l’ex presidente Alberto Bertolotti, “affido quindi all’amico Nando Faedda il testimone con l’augurio di poter portare a compimento i processi relativi alla riforma organizzativa confederale regionale e dalla regionalizzazione degli enti bilaterali e della nostre agenzie formative”.