Unione del Coros: tirocinio formativo in collaborazione con l'Università di Sassari

Scade il 25 settembre il bando per la selezione di uno studente dell’Università di Sassari , dipartimento di giurisprudenza, per il tirocinio formativo presso l’Unione dei comuni del Coros. Si tratta di una convenzione tra l’Unione e l’Università, volta a promuovere l’orientamento professionale dei giovani studenti, al fine di agevolare scelte professionali mirate, una volta inseriti nel mondo del lavoro. Il tirocinio, che durerà dodici mesi ( estensibile fino a ventiquattro nel caso di soggetti portatori di handicap) prevede la frequenza obbligatoria a tutte le attività inserite nel progetto formativo predisposto dall’ente ospitante. Possono accedere ai tirocini esclusivamente gli studenti regolarmente iscritti al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari che risultino in regola con il versamento delle tasse universitarie. Per accedere alla selezione occorre presentare una domanda di candidatura contenente l'autocertificazione relativa ai dati anagrafici, indirizzo, recapito telefonico e autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n.196. Le domande di ammissione al tirocinio, indirizzate al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari, prof. Giampaolo Demuro, dovranno pervenire mediante raccomandata A.R. (non farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo: Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Sassari, viale Mancini n. 5, 07100 Sassari, oppure consegnate a mano presso la stanza 1A del Dipartimento, o inviate tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’ indirizzo istituzionale dip.giurisprudenza@pec.uniss.it,entro e non oltre il 25 settembre 2019. Per le informazioni sul bando e la modulistica si può accedere direttamente da questo link al sito dell’Unione del Coros: http://bit.ly/2lGxNmp