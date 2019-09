Dinamo Sassari. Presentata in Club House l’ala-centro biancoblu Jamel McLean

Ultimamente hai giocato quasi sempre da pivot però hai giocato anche da numero 4. Sei pronto eventualmente anche a questo doppio ruolo?

Questa mattina, nella Club House delle Dinamo Sassari, la presentazione dell’ala-centro biancoblu Jamel McLean, che ieri ha raggiunto Sassari per mettersi subito al lavoro con il gruppo.Con il giocatore, il presidente della Dinamo Stefano Sardara per il saluto di benvenuto: “E’ un grande onore avere con noi un giocatore del peso specifico di Jamel McLean, che da ieri ha potuto raggiungere il resto del gruppo completando il nostro roster per la stagione 2019-2020".“Prima di tutto voglio ringraziare per l’opportunità di giocare a Sassari - ha detto McLean - una piazza che mi è sempre piaciuta, un club che in questi anni ha dimostrato di poter competere ad altissimi livelli sia in Italia sia in Europa, con la vittoria lo scorso anno della Fiba Europe Cup. Sono molto felice di poter disputare questa stagione qui e di poter dare il mio contributo, pronto a dare il massimo. Peraltro in un campionato che ha avuto delle firme importanti e che si annuncia veramente ad altissimo livello di competizione.“In passato è capitato in alcune squadre di non essere il più alto e quindi di essere utilizzato anche da ala. Posso giocare entrambi i ruoli, questo non ha particolare importanza, sono pronto a fare quello che mi chiederà il coach e quello di cui avrà bisogno la squadra a seconda delle situazioni”.